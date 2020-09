Prete con la mascherina collassa durante l’omelia e muore (Di mercoledì 2 settembre 2020) Stava tenendo la predica durante la messa della domenica mattina quando all’improvviso è collassato, accasciandosi al suolo. È quanto successo in Camerun, domenica 30 agosto, a padre Jude, sacerdote della diocesi di Deido, nella capitale del Paese, come riferisce il Daily Mail che dà la notizia. La scena è stata immortalata in un video diffuso su Twitter dall’avvocato Chidi Odinkalu, che è anche l’ex presidente della Commissione nazionale per i diritti umani della Nigeria. “Rev. P. Jude., CMA, Direttore Spirituale della CMA Deido, nella capitale commerciale del Camerun, Douala, stava predicando l’omelia durante la messa domenica mattina quando è deceduto improvvisamente. RIP “, ha scritto nel post. Nel video si vede il sacerdote cattolico tenere l’omelia ... Leggi su ilfattoquotidiano

Walter Saxer è nato nella Svizzera tedesca di St. Gallen, ha 73 anni, e da quando ne aveva una ventina fa il produttore, e a volte attore, di molti film di Werner Herzog, da Aguirre, furore di Dio (19 ...

Prete con la mascherina collassa e muore durante un sermone in Camerun VIDEO

Un prete che indossa la mascherina contro il coronavirus crolla e muore sul pulpito mentre tiene un sermone nella sua chiesa in Camerun. Immagini davvero drammatiche quelle di un prete che indossa la ...

Un prete che indossa la mascherina contro il coronavirus crolla e muore sul pulpito mentre tiene un sermone nella sua chiesa in Camerun. Immagini davvero drammatiche quelle di un prete che indossa la