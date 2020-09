Odissea di un malato: gli fissano la data della visita e poi gli dicono che l'ha già fatta (Di mercoledì 2 settembre 2020) Racconta su facebook la sua piccola Odissea sanitaria, non usa parole forti e anzi ringrazia la persona che al telefono è stata ad ascoltarlo, «la gentilissima, come tutto lo staff super, addetta dei ... Leggi su lanazione

qn_lanazione : #Arezzo. Odissea di un malato: gli fissano la data della visita e poi gli dicono che l'ha già fatta - Maxsanti8 : Eccellenza della sanità toscana Odissea di un malato: gli fissano la data della visita e poi gli dicono che l'ha gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Odissea malato

Centropagina

Racconta su facebook la sua piccola odissea sanitaria, non usa parole forti e anzi ringrazia la persona che al telefono è stata ad ascoltarlo, «la gentilissima (come tutto lo staff super) addetta dei ...La donna è stata dichiarata prima malata, poi guarita e dopo 3 mesi nuovamente positiva e poi negativa. Il marito in quarantena con lei «Non siamo untori: ci siamo attenuti alle disposizioni che ci ve ...