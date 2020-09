"Messi e Barcellona, nessuna intesa nell'incontro con Bartomeu" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Barcellona, Spagna, - Si è concluso intorno alle 21 l'incontro fra il padre e manager di Leo Messi , Jorge, e Josep Maria Bartomeu , presidente del Barcellona: secondo quanto riporta Mundo Deportivo ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : Futuro #Messi, il parere di #Kroos - DiMarzio : Jorge #Messi sbarca a #Barcellona: oggi l'incontro con #Bartomeu - Sport_Mediaset : #Messi-#Barcellona, è il momento della verità: il papà della Pulce in città. #JorgeMessi è atterrato in Spagna, nel… - Adnkronos : #Messi-Barcellona, fumata nera in primo round - hbk_89 : RT @LucaFiorino24: Concluso l’incontro tra Jorge Messi e Bartomeu con nessun accordo tra le parti. “Messi - secondo il papà - non si sente… -