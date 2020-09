Mascherine chirurgiche a scuola: sospensione e 5 in condotta per chi non le mette? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mascherine a scuola sì o no? Se in un primo tempo sembrava si potessero usare quelle di stoffa ora il CTS chiarisce che i dispositivi consentiti saranno solo quelli chirurgici. Le famiglie non dovranno acquistarle e saranno distribuite gratuitamente. Ma per gli studenti delle superiori i presidi si dividono tra chi vuole sanzionare gli studenti con pesanti sanzioni discliplinari per chi non la indossa e chi invece pensa che sia un errore usare una linea troppo dura. Mascherine chirugiche a scuola: sospensione e 5 in condotta per chi non la mette Il Comitato tecnico scientifico ha bandito l’uso delle Mascherine di stoffa a scuola, previsto in un primo momento. Saranno consentite solo quelle chirurgiche, ... Leggi su nextquotidiano

Mascherine a scuola sì o no? Se in un primo tempo sembrava si potessero usare quelle di stoffa ora il CTS chiarisce che i dispositivi consentiti saranno solo quelli chirurgici. Le famiglie non dovrann ...

Mascherine FFp2 e visiere non fanno abbastanza per prevenire la diffusione del Covid-19. Le mascherine chirurgiche e quelle in tessuto sono più efficaci di visiere e mascherine con valvola di espirazi ...

Mascherine FFp2 e visiere non fanno abbastanza per prevenire la diffusione del Covid-19. Le mascherine chirurgiche e quelle in tessuto sono più efficaci di visiere e mascherine con valvola di espirazi ...