Lutto a Striscia la Notizia, morto lo storico d’arte Philippe Daverio: aveva 71 anni (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ morto questa notte, all’Istituto dei Tumori di Milano, Philippe Daverio. Lo storico dell’arte, giornalista, gallerista, saggista, inviato di Striscia la Notizia e conduttore televisivo aveva 71 anni. BIOGRAFIA E CARRIERA Philippe Daverio era nato il 17 ottobre 1949 a Mulhouse, in Alsazia, ma fin da giovane viveva a Milano dove aveva iniziato la sua carriera come mercante d’arte. Nel 1975 apri’ la sua prima galleria in via Monte Napoleone 6, dove si occupava di movimenti d’avanguardia della prima meta’ del Novecento. Nel 1989 apri’ a Milano, in Corso Italia 49, una seconda galleria di arte contemporanea. Dal 1993 al 1997, con la giunta Formentini, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

