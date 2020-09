Leodori: a Fiumicino drive in più grande d’Italia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – “Oggi a Fiumicino abbiamo inaugurato il drive-in Covid 19 piu’ grande d’Italia. Piu’ tamponi vengono fatti, piu’ possibilita’ ci sono di scoprire eventuali asintomatici ed evitare futuri focolai. La@RegioneLazio e’ in prima linea in questa battaglia”. E’ quanto si legge in un tweet del vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori sull’inaugurazione, oggi a Fiumicino, del drive-in Covid piu’ grande d’Italia. Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Leodori Fiumicino Leodori: a Fiumicino drive in più grande d'Italia RomaDailyNews