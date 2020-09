L'Australia è entrata in recessione (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - SYDNEY, 2 SET - L'Australia è entrata nella sua prima recessione dal 1991, con una riduzione del 7% della sua economia nel secondo trimestre a causa dell'epidemia di coronavirus. Lo mostrano i ... Leggi su corrieredellosport

L'Australia è entrata nella sua prima recessione dal 1991, con una riduzione del 7% della sua economia nel secondo trimestre a causa dell'epidemia di coronavirus. Lo mostrano i dati ufficiali diffusi ...

COVID-19, sono 17 i nuovi casi registrati nel NSW

Dei nuovi casi, otto sono collegati ad un focolaio noto nel Central Business District di Sydney associato alla palestra City Tattersalls, il che porta il numero totale di casi collegati alla palestra ...

