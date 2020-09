Juventus, accelerata per Suarez. Higuain verso l'Inter Miami (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Juventus sembra aver individuato in Luis Suarez il suo numero nove. Nelle ultime ore infatti il club piemontese ha intensificato i contatti con l'entourage del giocatore, arrivando a un principio d'... Leggi su quotidiano

Sport_Mediaset : #Juve, accelerata per #Suarez: c'è l'intesa col giocatore. Mentre resta in stand-by l'operazione #Dzeko i bianconer… - siamo_la_Roma : ??? #Suarez supera #Dzeko ?? Accordo tra l'uruguaiano e la #Juventus ?? Accelerata dei bianconeri dovuta all'accord… - BIANCONERO63 : Juventus Vicinissima a Suarez ha già preso accordi con il giocatore si aspetta solo la risoluzione del Giocatore co… - forchi_giuseppe : RT @DemoCristiano_: ?? #calciomercato #Juventus Accelerata per #Suarez. Accordo con il numero 9. Ora si aspetta solo che il giocatore si l… - Jorgeg99 : RT @DemoCristiano_: ?? #calciomercato #Juventus Accelerata per #Suarez. Accordo con il numero 9. Ora si aspetta solo che il giocatore si l… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus accelerata Juventus, accelerata per Suarez. Higuain verso l'Inter Miami Quotidiano.net Calciomercato Juventus, accelerata per Suarez. Higuain verso l'Inter Miami

Torino, 2 settembre 2020 - La Juventus sembra aver individuato in Luis Suarez il suo numero nove. Nelle ultime ore infatti il club piemontese ha intensificato i contatti con l'entourage del giocatore, ...

Calciomercato Juventus, Paratici accelera: Suarez è a un passo

Calciomercato Juventus, la trattativa per Suarez è ben avviata: il Pistolero è vicino. A riportare l’indiscrezione di mercato è stato il giornalista Romeo Agresti attraverso il suo profilo Twitter: la ...

Torino, 2 settembre 2020 - La Juventus sembra aver individuato in Luis Suarez il suo numero nove. Nelle ultime ore infatti il club piemontese ha intensificato i contatti con l'entourage del giocatore, ...Calciomercato Juventus, la trattativa per Suarez è ben avviata: il Pistolero è vicino. A riportare l’indiscrezione di mercato è stato il giornalista Romeo Agresti attraverso il suo profilo Twitter: la ...