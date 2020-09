Juve-Suarez, l'attesa di Marchisio è social (Di mercoledì 2 settembre 2020) TORINO - Nella serata di ieri è arrivata la notizia dell'improvvisa accelerazione della Juve per Luis Suarez , attaccante scaricato dal Barcellona , ma soprattutto dal neo tecnico Ronald Koeman . I ... Leggi su corrieredellosport

forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - La Juve in queste ore è andata molto avanti per Suarez, raggiungendo un principio di accordo… - SkySport : Juve-Suarez, contatti continui: l'intesa è vicina. Le news di calciomercato - forumJuventus : GdS: 'Suarez, clamorosa svolta: l’uruguaiano a un passo dalla Juve, accordo trovato sull’ingaggio, ora deve liberar… - _Axel100 : RT @AzzoJacopo: Lo ammetto, ho qualche dubbio sul Luis Suarez che ho visto di recente, soprattutto pensando alle attuali lacune della Juve.… - F1991G : @ncorrasco Se la Juve prende Suarez per me Dzeko viene da noi. -