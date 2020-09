Il virologo Palù: “Dovremo convivere col Covid. Il sospetto che non sia naturale non è eresia” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “È un Coronavirus che infetta la specie umana destinato a durare per generazioni”: così il virologo Giorgio Palù, 71enne virologo dell’Università di Padova ed ex presidente della Società europea di virologia, commenta in un’intervista alla Stampa l’evoluzione della pandemia. “Il sospetto che il Sars-Cov-2 non sia naturale non è un’eresia. Contiene innesti che possono arrivare dagli animali, ma anche dall’uomo. Non va dimenticato che viene dalla Cina, che è stato taciuto per mesi con la disattenzione dell’Oms e che anche nel 2002 per Sars-Cov-1 i cinesi stettero zitti a lungo”. E a chi gli domanda cosa stia accadendo in questo momento, Palù risponde: “Come nei fenomeni fisici la pandemia si sparge da ... Leggi su tpi

