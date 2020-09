Gualtieri: “Pil 2020 calerà più dell’8%, ma non di molto. Ora riforma fiscale finanziata con revisione delle agevolazioni e lotta a evasione” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Le procedure per la cassa integrazione in deroga “si sono rivelate troppo lente” e andavano cambiate “da subito”. È questo il principale “errore” ammesso dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nel ricordare i provvedimenti messi in campo nella prima fase dell’emergenza coronavirus. Ora invece il pensiero è rivolto alla riforma fiscale – dossier rimasto nel cassetto causa emergenza – da avviare in parallelo alla prossima manovra e a come utilizzare le risorse a valere sul Recovery fund. La prima tappa sarà però l’aggiornamento sulle previsioni di crescita da mettere nero su bianco nella Nota di aggiornamento al Def, entro fine settembre. Il crollo dell’8% stimato dal governo qualche mese fa andrà rivisto in peggio, “ma ... Leggi su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : Gualtieri: 'Il Pil 2020 farà peggio di -8% ma non così tanto' #robertogualtieri - Noovyis : (Gualtieri: “Pil 2020 calerà più dell’8%, ma non di molto. Ora riforma fiscale finanziata con revisione delle agevo… - loanartemisia : RT @lauranaka: Tra le cose che l'#Italia ha perso, c'è la lungimiranza, la capacità di guardare oltre. Le ricorda #Draghi, quando avverte c… - Raffael48420289 : @sole24ore dice e ridice ma intanto il PIL sprofonda e il debito VOLA... i bonus si sono rivelati un boomerang eco… - Miti_Vigliero : RT @lauranaka: #MES : #Gualtieri non si espone più di tanto, mentre la sua vice Castelli del #M5S ha già detto no. Il treno sta per passare… -

Ultime Notizie dalla rete : Gualtieri “Pil In Italia un 15enne su cinque è «analfabeta» in materie finanziarie Il Sole 24 ORE