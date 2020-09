Giuseppe Benedetto: Perché No a un Referendum demagogico e dannoso per l’Italia già malata (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’integrità della Costituzione italiana non è un dogma: è possibile pensare di modificarla, anche aggiornandola in più parti ma è cruciale avere un progetto logico e coerente ed una visione organica e razionale. Ridurre gli sprechi della politica e le inefficienze dei procedimenti legislativi è necessario e possibile anche senza finire per compromettere e indebolire la democrazia rappresentativa in cui viviamo. Ambire a superare il bicameralismo perfetto è più che legittimo, forse opportuno come non mai, ma tagliare un po’ di parlamentari a casaccio è solo un macabro spot elettorale per i professionisti della demagogia, a cui regalare altro ossigeno.Dopo aver raggiunto l’obiettivo della presentazione in Cassazione di 71 ... Leggi su ildenaro

L’integrità della Costituzione italiana non è un dogma: è possibile pensare di modificarla, anche aggiornandola in più parti ma è cruciale avere un progetto logico e coerente ed una visione organica e ...

