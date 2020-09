Gasperini: “Non mi preoccupa il calendario, ma il ritardo di organico e di tempo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato il calendario della Serie A sui canali ufficiali del club bergamasco. “Quel che mi preoccupa di più non è il calendario, che riserva sulla carta periodi più o meno difficili, ma il ritardo di organico e di tempo: ci stiamo allenando in pochi, anche se inizieremo il 26 la cosa mi fa pensare”. Gasperini ha continuato: “L’inizio è effettivamente impegnativo, le prime tre trasferte sono con Lazio, Torino e Napoli, col Cagliari come prima in casa: tre partite su quattro molto difficili. Dopo la quarta giornata inizierà anche la Champions: sembra distante, ma mancano poche settimane. Quando si entra in quel periodo le cose ... Leggi su ilnapolista

