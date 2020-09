È morto Philippe Daverio: quella volta in villa Arconati a Bollate (Di mercoledì 2 settembre 2020) È morto questa notte Philippe Daverio. Lo storico d’arte aveva 70 anni, ne avrebbe compiuti 71 il prossimo 17 ottobre. Docente e saggista, scrittore e volto noto della tv, ex assessore alla cultura del comune di Milano si è spento questa notte all’istituto dei Tumori di Milano. L’Amministrazione comunale di Bollate esprime sentite condoglianze per … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo È morto Philippe Daverio: quella volta in villa Arconati a Bollate proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

repubblica : ?? È morto Philippe Daverio, storico dell'arte e divulgatore - HuffPostItalia : Philippe Daverio è morto. Lo storico dell'arte aveva 71 anni - ilpost : È morto Philippe Daverio, noto conduttore e storico dell'arte, aveva 70 anni - vitcastagna : RT @DBking85: È morto #PhilippeDaverio. L’arte perde un gigante. “La curiosità sarà anche un difetto e l’ozio un vizio, ma i due elementi… - Agenzia_Italia : Addio a Philippe Daverio, intellettuale universale col pallino della tv -