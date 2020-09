Citrobacter, la Commissione Ispettiva accusa l’Ospedale di Verona (Di mercoledì 2 settembre 2020) La relazione presentata dalla Commissione Ispettiva sul Citrobacter, accusa l’Ospedale di Verona di aver gravemente sottostimato il pericolo infettivo. La relazione redatta dalla Commissione Ispettiva della Regione Veneta contiene delle accuse durissime verso l’Ospedale di Verona. Nel documento di legge infatti che la struttura sanitaria non avrebbe informato la Regione e il Ministero dell’infezione da … L'articolo Citrobacter, la Commissione Ispettiva accusa l’Ospedale di Verona proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

