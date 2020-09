"Caro Nicola, la Costituzione viene prima di tutto". Intervista a Rosy Bindi (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Sì, esatto: la figlia di Scalfaro, il figlio di Zaccagnini e la nipote di Calamandrei”. Eccola, Rosy Bindi, solita pasionaria, perché “mica servono gli incarichi per difendere la Costituzione”. Ha appena presentato un documento, in cui si invita a votare No al referendum. E in calce parecchie firme che evocano il fascino del Novecento e delle culture costitutive della Carta. C’è anche la centenaria Marisa Rodano e il quasi centenario Guido Bodrato. E poi Don Ciotti di Libera, l’Anpi, l’ex presidente del Senato Pietro Grasso.Bindi, dalla passione politica proprio non ci si dimette mai.Mai. E questo documento è una spiegazione e un invito a votare No senza secondi fini, perché la Costituzione viene ... Leggi su huffingtonpost

insiemeadonzel : RT @per_2020: Caro @nzingaretti da noi le posizioni non le decide un padrone, sono moltissimi della base ad essere per il NO e bisogna asco… - Subus85 : @nzingaretti ...e poi ci sono personaggi che fanno gli aperitivi e mangiano cinese...è la vita, caro Nicola, è una ruota che gira... - GalloMarcegallo : @nzingaretti caro Nicola Tutti attaccano te e il PD, tutti stanno cercando in te il capro espiatorio. Ti incolpan… - ravanin58 : RT @ottogattotto: Caro #Zingaretti non fare finta di non capire. Il coraggio di farsi avanti l'hanno avuto, ma nessuno a messo in discussio… - VirgilioZanni : RT @ottogattotto: Caro #Zingaretti non fare finta di non capire. Il coraggio di farsi avanti l'hanno avuto, ma nessuno a messo in discussio… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Nicola Caro Porro, il governo ha dimenticato L’Aquila Nicola Porro Giornata di chiusura del Trento Film Festival. É tempo di premiazioni!

Il Trento Film Festival corre veloce e domani, mercoledì 2 settembre, andrà in scena la giornata conclusiva di questa speciale 68esima edizione post lockdown. Tanti gli eventi in programma. Scopriamol ...

Del Nero: ombre su ricostruzione del centrosinistra

Una ricostruzione del centro sinistra. La fa Nicola Del Nero (nella foto), segretario di Articolo Uno che analizza cambi di casacche e passaggi vari. "Bernardi, Vannucci e Manenti – scrive Del Nero –, ...

