Cagliari, i convocati di Di Francesco per il ritiro di Aritzo: presenti Pavoletti e Nandez (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei convocati per il ritiro di Aritzo e lo ha fatto al termine della seduta presso il centro sportivo di Assemini dove i giocatori rossoblu si sono dedicati ad esercizi in palestra ed esercitazioni sul campo. Da segnalare il riposo del portiere Giuseppe Ciocci e del fantasista Gaston Pereiro, mentre Damir Ceter ha proseguito con le sedute di lavoro individuali. Di seguito l’elenco dei calciatori che prenderanno parte al ritiro di Aritzo: Portieri: Simone Aresti, Nicolò Cabras, Guglielmo Vicario. Difensori: Salvatore Boccia, Paolo Faragò, Ragnar Klavan, Charalampos Lykogiannis, Ivan Michelotti, Simone Pinna, Fabio Pisacane. Centrocampisti: Fabrizio Caligara, Riccardo Ladinetti, Razvan ... Leggi su sportface

