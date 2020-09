Benevento-Cancello, Mortaruolo: “Eav sollecitata più volte” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Da Consigliere regionale ho più volte sollecitato l’azienda a intervenire in tempi ragionevoli alla riapertura dal linea Benevento-Cancello frequentata ogni giorno da centinaia di studenti e lavoratori. Tempi che tuttavia sono stati condizionati, e dunque rallentati, dall’emergenza Covid che di fatto ha protratto notevolmente i tempi necessari per i sopralluoghi relativi alle attività di indagine. È di queste ore la conferma del direttore di EAV sul fatto che da ieri sono in corso lavori per la messa in sicurezza con sfalcio e diserbo lungo i binari. Nei prossimi giorni i mezzi attrezzati di una ditta specializzata effettueranno anche un nuovo rilievo del binario a seguito dei due deragliamenti avvenuti nei mesi di febbraio e marzo. Questi due svii, voglio sottolinearlo, hanno portato ... Leggi su anteprima24

AppiaPolis : New post (REGIONALI, PISCITELLI (FDI): LA TRATTA FERROVIARIA BENEVENTO-CANCELLO-NAPOLI È UN DISASTRO, STUDENTI E LA… - Scisciano : Elezioni Regionali 2020, Piscitelli (FdI): La tratta ferroviaria Benevento-Cancello-Napoli è un disastro. Gli stude… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Cancello Tratta Benevento - Cancello, Todisco: "Regione impegnata in prima linea" LabTV Calciomercato Benevento, oggi firma Lapadula: si complica Caprari

Il Benevento si sta preparando all'inizio della Serie A (oggi i calendari), previsto per il 19 settembre, e lo fa non solo in campo ma anche sul mercato. Finito il ritiro austriaco, i sanniti si stann ...

Benevento, Vigorito: «All’andata tutti i big match in casa, speriamo con lo stadio aperto»

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha commentato ai canali ufficiali del club campano il sorteggio del calendario. «Con la presentazione del calendario c’è ancora più consapevolezza che non ci ...

