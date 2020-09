‘Amici 20’, un famosissimo TikToker supera i provini: ecco chi è! (Di mercoledì 2 settembre 2020) Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici. Il talent show condotto da Maria De Filippi è arrivato sino alla ventesima edizione e per quest’anno si preannunciano quindi importanti novità. Una fra queste, che è stata svelata direttamente dal settimanale Chi, è la presenza data per certa del famosissimo TikToker Valerio Mazzei. Il sito AllMusicItalia.it aveva annunciato la sua partecipazione ai casting, ma oggi sembrerebbe essere confermata la sua presenza nella classe. Si chiama Valerio Mazzei, faceva parte del duo de I Valespo (popolarissimi su Youtube e Tiktok), e ha sempre avuto la passione per il canto. Valerio si è presentato ai provini di Amici ed è stato scelto per la nuova stagione del programma. Ma sarà in buona compagnia: dal web sono in arrivo tanti ... Leggi su isaechia

