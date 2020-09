“Alexei Navalny avvelenato con l’agente nervino Novichok. Prove inconfutabili” (Di mercoledì 2 settembre 2020) La conferma arriva dagli ulteriori test tossicologici eseguiti all’ospedale Charité di Berlino, dove è ricoverato in coma. I medici tedeschi avevano già appurato che il dissidente russo Alexei Navalny fosse stato avvelenato ma ora il governo di Angela Merkel, per voce di Steffen Seibert, ha dichiarato che il governo ha acquisito “Prove che non lasciano dubbi” sul fatto che il politico sia stato avvelenato e hanno permesso di identificare la prova inequivocabile di un agente nervino chimico appartenente al gruppo Novichok. L'articolo “Alexei Navalny avvelenato con l’agente nervino Novichok. Prove inconfutabili” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

