Alessia Marcuzzi parla di Nadia Toffa: “Sono scoppiata a piangere…” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Alessia Marcuzzi parla ancora una volta dello speciale rapporto che ha con Nadia Toffa nonostante sia passato un anno dalla sua scomparsa. La conduttrice pronta alla messa in onda di Temptation Island tra una settimana su Canale 5, si lascia andare a un lungo racconto che, l’ha commossa fin dall’inizio. Intervistata dal settimanale Chi, Alessia Marcuzzi ha voluto rendere partecipi tutti i suoi fan e i lettori di quello che, è successo durante la puntata de Le Iene in cui, lei stessa avrebbe dovuto dare un discorso proprio su Nadia. Quali sono state le sue parole? Alessia Marcuzzi parla di Nadia Toffa Il rapporto speciale che le due conduttrici ... Leggi su giornal

DonnaGlamour : Alessia Marcuzzi rompe il silenzio sul triangolo con Stefano e Belen - notizieit : Alessia Marcuzzi: la confessione sul gossip dell'estate tra lei e il… - modamadeinitaly : In forma per l’estate dal blog di Alessia Marcuzzi - flylerxsanvers : RT @Una_Gioia_Mai: Stiamo gettando un'altra edizione del Grande Fratello per lasciarla in mano ad Alfonso Signorini invece di farla condurr… - donatda : #Repost chimagazineit • • • • • • Questa settimana su 'Chi' Alessia Marcuzzi si racconta alla vigilia della riparte… -