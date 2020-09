Al via a Parigi il processo per la strage di Charlie Hebdo (Di mercoledì 2 settembre 2020) In Francia si è aperto questa mattina davanti alla Corte d'assise speciale di Parigi il processo per gli attentati di gennaio 2015 a Parigi contro la redazione di Charlie Hebdo e il supermercato Hyper ... Leggi su tg.la7

