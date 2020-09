ADL: "Koulibaly e Milik sono sul mercato, sapremo come sostituirli. Mi aspetto un 4-2-3-1..." (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto in esclusiva a Canale 21, durante la quale ha affrontato tanti temi, dal futuro del calcio a quello di Gattuso, con qualche interessante spunto anche per ciò che riguar ... Leggi su tuttonapoli

Kalidou Kouliblay, in cuor suo, rimarrebbe volentieri a Napoli. Come riferito dalla redazione di Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', infatti, "Kalidou ama Napoli, in città si ...

Calciomercato Napoli/ L’Inter chiede Meret, ma per ADL il portiere è incedibile

Mentre si attende di scoprire in questa finestra di calciomercato in casa Napoli, quale sarà il destino di Kalidou Kolulibaly, ecco che la dirigenza campana non vuole farsi trovare impreparata nel cas ...

