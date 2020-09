Usa, uccide a martellate due ragazzi di 12 e 14 anni: l’uomo si era appena fidanzato con la zia delle vittime (Di martedì 1 settembre 2020) Invitano il compagno della zia a casa, lui uccide i figli di 12 e 14 anni uccide due bambini di 12 e 14 anni approfittando del fatto che i genitori dei piccoli lo avessero invitato per far conoscere ai loro figli il nuovo compagno della zia: è quanto accaduto a Melrose, in Florida negli Usa, lo scorso 26 agosto. Secondo quanto ricostruito dallo sceriffo della contea di Putnam County, il 30enne Mark Wilson era stato invitato a cena dai genitori dei ragazzi. L’uomo, che si è fermato a dormire nell’appartamento su richiesta dei proprietari di casa, nel corso della notte è entrato nella camera dove dormivano gli adolescenti e li ha uccisi a martellate, infierendo successivamente sui corpi con un coltello. I genitori delle ... Leggi su tpi

