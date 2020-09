Trame Il Segreto, Ignacio porta alla luce la verità su Pablo: Carolina scossa (Di martedì 1 settembre 2020) Nelle prossime puntate de Il Segreto il pubblico italiano scoprirà la verità su Pablo! Ignacio nasconde un grandissimo mistero riguardante il giovane ragazzo, che da poco ha disertato dall’esercito. Prima di rivelare a tutti la verità sul suo figliocco, il Solozabal deve salvarlo dalla morte certa. Le autorità stanno cercando Pablo, il quale viene duramente … L'articolo Trame Il Segreto, Ignacio porta alla luce la verità su Pablo: Carolina scossa proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

