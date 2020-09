Totti: “Tornerò alla Roma prima o poi. Conte? Pensavo di avercela fatta ma poi ha scelto l’Inter…” (Di martedì 1 settembre 2020) Francesco Totti tornerà alla Roma. Lo dice apertamente l'ex numero 10 giallorosso che non nasconde il suo desiderio e la sua speranza di riabbracciare quelli che sono i suoi colori della vita. Intervistato da Repubblica, l'ex capitano del club capitolino non fa giri di parole parlando della nuova proprietà e di quella passata.Totti: "Aspetto chiamata di Friedkin per caffé. Su Pallotta...""Il documentario sui miei ultimi giorni da calciatore? Mi sono commosso anch’io. Ma sa quando è arrivata un’altra botta? Due settimane fa, quando abbiamo preso nella nostra agenzia Mattia Almaviva, proprio il ragazzo a cui consegnai la fascia da capitano. Non ci eravamo più rivisti da allora e mi sono emozionato ad ascoltare il suo racconto", ha ammesso Totti. "Quel giorno ... Leggi su itasportpress

