Tg Politico Parlamentare, edizione del 1 settembre 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) SEGNALI DI RIPRESA SUL LAVORO Leggi su dire

carpa2019 : @fabiopi1000 @giuliogaia @ErmannoKilgore Vanno appresso a quelli che vogliono difendere la poltrona parlamentare so… - pieroomega : @Blacksnowwhite4 @Black300Joe @ar_tes_ @borghi_claudio @vitocrimi Ma da quando avete a cuore la Costituzione, la De… - Mela09061860 : @borghi_claudio @FrancoRaineri1 @Beppe74082915 @FabioC_Spada Al parlamentare è richiesto impegno costante e di resp… - Agenzia_Dire : La priorita’ del governo e’ riaprire le scuola in sicurezza. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ribadisce l… - WillyFilippo : RT @rosanna_vespoli: #Referendum #ChiVotaNO.....e anche Romano PRODI,lo STRATEGA della Sinistra,l’Ispiratore delle #Sardine,che ORA taccio… -

Ultime Notizie dalla rete : Politico Parlamentare

Dire

Il 20 e 21 settembre gli italiani sono chiamati a votare la riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari. QUI LE RAGIONI DEL SI' E QUELLE DEL NO «Ho ragioni profonde per il No, legate al mio att ...Nella complicata geografia interna al Partito democratico, Maurizio Martina è uno dei capofila dei "riformisti per il Sì" al referendum sul taglio del numero dei parlamentari. Ed è convinto che «o vin ...