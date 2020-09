Tamarin disponibile dal 10 Settembre (Di martedì 1 settembre 2020) Il 10 Settembre verrà lanciato Tamarin, avventura dinamica in terza persona di Chameleon Games, per PlayStation 4 e PC. Ambientato in uno splendido scenario nordico, Tamarin ha per protagonista la scimmia più carina al mondo, impegnata in una missione rocambolesca per salvare la sua famiglia da invadenti insetti, intenti a industrializzare la foresta. Tamarin canalizza tutta l’energia dei classici platform 3D e degli sparatutto esplorativi metroidvania. Esplora un incredibile mondo 3D interconnesso, pieno di azione platform scimmiesca e sparatutto spiaccica insetti. Salta con l’agilità di un Tamarino esplorando la natura selvaggia del nord, tra percorsi panoramici che attraversano foreste, fiordi e montagne. Lungo la strada dovrai inseguire misteriose lucciole ... Leggi su gamerbrain

tech_gamingit : Tamarin si mostra alla Gamescom 2020. Il gioco sarà disponibile su PC e PS4 il 10 Settembre - oOShinobi777Oo : Tamarin si mostra alla Gamescom 2020. Il gioco sarà disponibile su PC e PS4 il 10 Settembre -

Ultime Notizie dalla rete : Tamarin disponibile Tamarin disponibile dal 10 Settembre GamerBrain.net Tamarin disponibile dal 10 Settembre

Il 10 settembre verrà lanciato Tamarin, avventura dinamica in terza persona di Chameleon Games, per PlayStation 4 e PC. Ambientato in uno splendido scenario nordico, Tamarin ha per protagonista la sci ...

Tamarin ha una data di uscita ufficiale per PC e PS4

Chameleon Games ha annunciato la data di uscita di Tamarin, che approderà su PC e PS4 tra poco meno di due settimane. Questo platform tridimensionale realizzato da ex sviluppatori di Rare ci metterà n ...

Il 10 settembre verrà lanciato Tamarin, avventura dinamica in terza persona di Chameleon Games, per PlayStation 4 e PC. Ambientato in uno splendido scenario nordico, Tamarin ha per protagonista la sci ...Chameleon Games ha annunciato la data di uscita di Tamarin, che approderà su PC e PS4 tra poco meno di due settimane. Questo platform tridimensionale realizzato da ex sviluppatori di Rare ci metterà n ...