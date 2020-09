Stati Uniti, manifattura in forte crescita ad agosto (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – L’attività manifatturiera americana registra una nuova fase di crescita nel mese di agosto. Lo indicano i sondaggi dei direttori acquisti delle aziende condotti dall’ISM – Insitute for Supply Management e da Markit. ISM in forte aumento L’indice dei direttori di acquisto del manifatturiero elaborato dall‘ISM si è attestato a 56 punti dai 54,2 di luglio. Il dato risulta migliore delle attese degli analisti che stimavano un aumento fino a 54,5 punti. In aumento anche le varie componenti dell’indice: quella sui nuovi ordini sale a 67,6 da 61,5 punti, mentre quella sull’occupazione si porta a 46,4 da 44,3 e la componente relativa ai prezzi a 59,5 da 53,2. PMI Markit gli tiene dietro Stessa conclusione dalla lettura dell’indice PMI manifatturiero di Markit ... Leggi su quifinanza

ShooterHatesYou : Chissà se quello che accade giornalmente negli Stati Uniti (la brutalità della polizia, il razzismo, i morti, i “vi… - matteosalvinimi : Adesso anche negli Stati Uniti autorizzano la cura con il plasma: siamo orgogliosi dei medici e degli ospedali lomb… - mtvitalia : Abbiamo un messaggio speciale da parte dei @BTS_twt ?? Non perderti i #VMAs in diretta dagli Stati Uniti la notte… - FabioGaruccio : @LunelliDavide @ArkadiMaslow @ricpuglisi @rubio_chef @FabianRothschi1 I sionisti si sono inseriti con la violenza.… - KenessonS : RT @SuperTennisTv: Una decisione storica e senza eguali: ATP, WTA e USTA si schierano contro l'ingiustizia sociale e la disuguaglianza razz… -