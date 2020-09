Sky e Fox, le novità in arrivo nel mese di settembre 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) A settembre la programmazione di Sky e Fox riparte col botto, con tantissime novità e attesi ritorni sul fronte serie tv, film e intrattenimento. A proposito di show, due nomi bastano per solleticare il pubblico: il concerto RTL Power Hits Estate 2020 che decreterà quale canzone è il vero tormentone dell'estate 2020 andrà in onda per la prima volta su Sky Uno e Tv8 (e in streaming su Now Tv) mercoledì 9 settembre alle 20.30 in diretta dall'Arena di Verona; dal 17 settembre, invece, riparte l'appuntamento del giovedì sera con X Factor, che come di consueto trasmette la fase delle selezioni. Oltre ai titoli in esclusiva per Sky Cinema, il canale presenta anche la serie di film Petra con Paola Cortellesi, per quattro appuntamenti a partire dal 14 ... Leggi su gqitalia

strawberry_friu : Mio padre dopo una vita di Sky, sono cresciuta con tutti i canali come cartoon network, boomerang, fox crime, ha disdetto l'abbonamento ?? - AdalbertoGil16 : @Sky_Fox_OwO Chirimole Maybe? - gaiasanatomy : DAL 5 AL 27 SETTEMBRE CANALE FOX GREY'S ANATOMY SU SKY - Camy_Britty : Ringrazio chi ha fatto questo promo per il tatto avuto nei confronti di chi soffre ancora per le morti di M, L, G,… - Sivalesbenest : @Manucasy Tanti suggerimenti e suggestioni.Anni fa c'era Fox Retro su Sky che mandava in onda le vecchie serie:pecc… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Fox Sky e Fox, le novità in arrivo nel mese di settembre 2020 GQ Italia Brian Austin Green su un possibile ritorno con Megan Fox: "Mai dire mai"

L'attore si è confidato con i fan durante una diretta Instagram, lasciando accesa la speranza di un ritorno di fiamma con la ex moglie, ora legata al rapper Machine Gun Kelly “Tornare con Megan Fox? M ...

Settembre 2020 sui canali Sky e in streaming su NOW TV

Dall’11 settembre, ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV e tutta disponibile in binge su Sky e NOW TV Veterano della prima guerra mondiale, alcolizzato, un matrimonio distru ...

L'attore si è confidato con i fan durante una diretta Instagram, lasciando accesa la speranza di un ritorno di fiamma con la ex moglie, ora legata al rapper Machine Gun Kelly “Tornare con Megan Fox? M ...Dall’11 settembre, ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV e tutta disponibile in binge su Sky e NOW TV Veterano della prima guerra mondiale, alcolizzato, un matrimonio distru ...