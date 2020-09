Si riscontrano problemi su rete Vodafone oggi 1 settembre in Italia (Di martedì 1 settembre 2020) Non mancano le segnalazioni oggi 1 settembre a proposito di problemi su rete Vodafone. Una situazione, quella che si è venuta a creare questo martedì, sulla carta diversa rispetto a quella descritta alcune settimane fa, quando l’anomalia in termini di copertura e di corretto funzionamento del servizio sembrava circoscritta alla Sardegna. Diventa molto importante, dunque, fare chiarezza sulle informazioni fino a questo momento disponibili per il pubblico Italiano. Dettagli preliminari riguardo i problemi su rete Vodafone di oggi 1 settembre Un quadro più trasparente della situazione emerge tramite Down Detector, secondo cui c’è stata una piccola impegnata di ... Leggi su optimagazine

