Presentato il Premio Fair Play-Menarini, Malagò “Un bene per lo sport” (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Il Premio Fair Play ha radici lontane, ricordo che è nato nel 1997, proprio quando sono diventato dirigente sportivo. La prima volta che mi vennero a parlare, pensai che si trattasse di un progetto davvero ambizioso, e tutti i premiati sono sempre stati presenti e hanno dimostrato quanto gli organizzatori avessero ragione”. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della conferenza stampa di presentazione del XXIV Premio Internazionale Fair Play – Menarini, a Roma, presso la sede di Confagricoltura. “Questa iniziativa contribuisce a far grande lo sport italiano, perchè all’estero tanti miei colleghi sono stati premiati e me ne parlano. E in questo momento è ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Presentato il Premio Fair Play-Menarini, Malagò “Un bene per lo sport” - princigallomich : Presentato il Premio Fair Play-Menarini, Malagò “Un bene per lo sport” - nestquotidiano : Presentato il Premio Fair Play-Menarini, Malagò “Un bene per lo sport” - QdSit : Presentato il Premio Fair Play-Menarini, Malagò “Un bene per lo sport” #qds #qdsnotizie -

Ultime Notizie dalla rete : Presentato Premio Presentato il Premio Fair Play-Menarini, Malagò “Un bene per lo sport” Vivi Enna Serie A, Malagò: «Solo abbonati allo stadio, potrebbe essere soluzione»

Riaprire gli stadi ai soli abbonati «potrebbe essere una soluzione. Anche perché con gli abbonati, salvo qualche squadra che ne ha un pò tanti, si può trovare un giusto equilibrio di rapporto con la c ...

Giornata di chiusura del Trento Film Festival. É tempo di premiazioni!

Il Trento Film Festival corre veloce e domani, mercoledì 2 settembre, andrà in scena la giornata conclusiva di questa speciale 68esima edizione post lockdown. Tanti gli eventi in programma. Scopriamol ...

Riaprire gli stadi ai soli abbonati «potrebbe essere una soluzione. Anche perché con gli abbonati, salvo qualche squadra che ne ha un pò tanti, si può trovare un giusto equilibrio di rapporto con la c ...Il Trento Film Festival corre veloce e domani, mercoledì 2 settembre, andrà in scena la giornata conclusiva di questa speciale 68esima edizione post lockdown. Tanti gli eventi in programma. Scopriamol ...