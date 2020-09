Presentata lista ‘Maisto sindaco’. Questione rom: “Il Pd non sa le condizioni in cui vivono” (Di martedì 1 settembre 2020) “Dopo 3 anni se non saremo riusciti a portare a termine i progetti immaginati per la città andremo a casa”. Sono le parole di Giuseppe Pietro Maisto, candidato sindaco di centrodestra, che ieri ha presentato la lista di suo riferimento, Maisto sindaco, presso il comitato di via Pigna. La Lega, che fa parte della coalizione … L'articolo Presentata lista ‘Maisto sindaco’. Questione rom: “Il Pd non sa le condizioni in cui vivono” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

fattoquotidiano : Se doveva essere il primo esperimento di gemellaggio politico Forza Italia-Italia Viva, la lista presentata per le… - infoitinterno : Regionali, presentata la lista 'Movimento per le Marche': 'Più fatti e meno burocrazia' - Picchio News - Il giornal… - onlinemag_it : Regionali. Presentata la lista + Campania, l'impegno del Partito Liberale - Leggi su - infoitinterno : Regionali, presentata la lista 'Civici per Acquaroli': in squadra Pantana e Pezzanesi (FOTO) - fprinascimarche : RT @vivereurbino: Regionali, presentata la lista Rinasci Marche della provincia di Pesaro-Urbino -

Ultime Notizie dalla rete : Presentata lista CASTELLAMONTE – Presentata la lista del candidato Sindaco Dionigi Bartoli (VIDEO) ObiettivoNews VIDEO Comunali San Nicola: dal Piano urbanistico al centro universitario, il sindaco Marotta presenta il programma

Il candidato Sindaco Vito Marotta ha presentato il programma elettorale della sua coalizione. Ad appoggiarlo cinque liste: Partito Democratico, Democratici per San Nicola, Forza San Nicola, Movimento ...

Sondaggi regionali 2020, nelle Marche, il candidato di Fratelli d’Italia su del 13%. Lega primo partito

I l sondaggio odierno realizzato in vista delle elezioni regionali che si terranno il 20 e 21 settembre riguarda le Marche, regione sempre amministrata da giunte di centrosinistra dal 1995 in poi. Il ...

Il candidato Sindaco Vito Marotta ha presentato il programma elettorale della sua coalizione. Ad appoggiarlo cinque liste: Partito Democratico, Democratici per San Nicola, Forza San Nicola, Movimento ...I l sondaggio odierno realizzato in vista delle elezioni regionali che si terranno il 20 e 21 settembre riguarda le Marche, regione sempre amministrata da giunte di centrosinistra dal 1995 in poi. Il ...