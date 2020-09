Palermo, Nastasi: “Rosanero concentrati e disposti al sacrificio, saremo pronti per la C” (Di martedì 1 settembre 2020) Il Palermo si proietta alla prossima stagione.La squadra di Roberto Boscaglia ha concluso la prima settimana di lavoro nel ritiro a Petralia Sottana. Allenamenti, nuovi arrivi e pianificazione. L'obiettivo è quello di arrivare pronti al prossimo campionato di Serie C, che avrà inizio il 27 settembre. I rosanero dovranno rendersi infatti protagonisti di un girone C che si preannuncia scottante per il livello delle partecipanti. Intanto dal ritiro di Petralia Sottana arrivano le dichiarazioni del preparatore atletico Marco Nastasi, intervenuto ai canali ufficiali del club di Viale del Fante."Da palermitano essere qui è un'emozione grande, sono felice e orgoglioso di questa opportunità. Lavorare con la squadra della propria città penso sia il sogno di tutti. La rinascita del ... Leggi su mediagol

Dopo la presentazione della settimana scorsa, torna a parlare il tecnico del Palermo, Roberto Boscaglia. L’allenatore rosanero - in una conferenza stampa in streaming per le misure anticovid - fornisc ...

Palermo Calcio. Allo stadio Barbera presentazione alla stampa del nuovo allenatore Boscaglia

Il tecnico sarà coadiuvato dal vice allenatore Giacomo Filippi, dai preparatori atletici Marco Nastasi e Marco Petrucci e dal preparatore dei portieri Michele Marotta.

