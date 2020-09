MotoGp, Vinales: "Perse tre grandi occasioni tra Brno e Austria" (Di martedì 1 settembre 2020) FIGUERES - Il Mondiale 2020 di MotoGp è ancora senza un padrone vista anche l'assenza di Marc Marquez. E così, in attesa del Gran Premio di San Marino in programma a Misano il prossimo 13 settembre, ... Leggi su corrieredellosport

motosprint : #MotoGP, “Mea culpa” di #Vinales sui freni: “Non volevo mollare” - enricoballetto : RT @ilNycko: #Vinales si è lanciato dalla moto si 220km/h perché ha rotto i freni. E poi ci sono i calciatori che simulano la morte senza… - zazoomblog : MotoGp – Incidente Vinales: motore salvo? La risposta solo a Misano - #MotoGp #Incidente #Vinales: #motore - igorducati : RT @corsedimoto: MOTOGP - Maverick #Vinales spiega cosa è successo nell'ultima gara #MotoGP con i freni della sua #Yamaha M1. E si assume l… - Motorsport_IT : #MotoGP | Caduta #Viñales: fino a #Misano non saprà se ha rotto il motore -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Vinales

Lo spagnolo è consapevole di aver perso una grande occasione tra Brno e il doppio impegno al Red Bull Ring ma i 22 punti di distacco dal leader Fabio Quartararo lo lasciano ancora in corsa per il tito ...Griglia MotoGP 2021 ancora incompleta: c'è attesa per la line-up Ducati e l'annuncio Rossi-Petronas Yamaha. Nel frattempo facciamo il punto. La griglia di partenza MotoGP per la prossima stagione mond ...