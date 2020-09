L’effetto del turismo sulla pandemia di Covid-19 in Sardegna (Di martedì 1 settembre 2020) Foto di Pierre-Laurent Durantin da PixabayIl 31 luglio le persone positive al nuovo coronavirus dall’inizio della pandemia in Sardegna sono state 1.404 . Il 30 agosto erano 2.114. E, nel mese dedicato per antonomasia alle ferie, sull’isola si è registrato il 33,6% dei casi totali. Uno su tre, insomma. Bastano questi numeri, elaborati a partire dai dati diffusi dalla Protezione civile, a descrivere l’effetto del turismo sulla diffusione del Sars-CoV-2 sull’isola. Eppure, come si vede dal grafico, la diffusione del virus era tutto sommato sotto controllo. Dall’inizio della fase 2 dello scorso 4 maggio alla fine di luglio sono stati appena 87 i casi registrati in Sardegna, in media uno al giorno. Tanto che le province di Nuoro e Oristano avevano ... Leggi su wired

