La KTM prepara il motore per la MotoGP 2021 (Di martedì 1 settembre 2020) La KTM è la grande sorpresa della MotoGP 2020, e sta per preparare il suo motore per il 2021. La casa austriaca ha perso le concessioni dopo il GP di Stiria, vinto da Miguel Oliveira in maniera rocambolesca. Tuttavia, gli austriaci potranno sfruttare le maglie del regolamento tecnico, e le divisioni delle altre case, per proseguire il lavoro di sviluppo sul V4 della RC16. Ufficialmente, per adattarlo al minor numero di unità disponibili, ma gli avversari sospettano che sia una copertura per migliorare le già brillanti prestazioni della moto arancione. Il super motore KTM sarà sviluppato dal solo tester Dani Pedrosa: infatti, a causa della perdita delle concessioni, la KTM non potrà organizzare test con i piloti titolari. GP Brno gara MotoGP: ... Leggi su sport.periodicodaily

