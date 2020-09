Istat: “A luglio occupati in crescita dopo 4 mesi di flessioni: +85mila (80mila sono donne). Ma rispetto a febbraio sono 500mila in meno” (Di martedì 1 settembre 2020) A luglio il mercato del lavoro ha dato un primo segnale di ripresa. In base ai dati Istat appena pubblicati, infatti, gli occupati sono aumentati di 85mila unità e 80mila di quei nuovi posti sono andati a lavoratrici donne, più colpite dagli effetti del lockdown. Inevitabilmente, però, rispetto alla situazione pre pandemia il quadro è drammatico ed è probabile che peggiorerà ancora con la fine del blocco dei licenziamenti. Da febbraio il livello dell’occupazione è sceso di quasi 500mila unità, che salgono a 556mila se il confronto è con luglio 2019. Mentre i lavoratori con contratto stabile ... Leggi su ilfattoquotidiano

Dopo quattro mesi di flessione, l'occupazione torna a crescere in Italia. L'aumento dell'occupazione su base mensile (+0,4% pari a +85mila unità) coinvolge le donne (+0,8% pari a +80mila), i dipendent ...

Il tasso di disoccupazione è salito del 9.7%. Sono questi i dati forniti quest'oggi dall'Istat, l'istituto di statistica italiana, come si legge su diversi quotidiani online, a cominciare da IlSole24O ...

Dopo quattro mesi di flessione, l'occupazione torna a crescere in Italia. L'aumento dell'occupazione su base mensile (+0,4% pari a +85mila unità) coinvolge le donne (+0,8% pari a +80mila), i dipendent ...Il tasso di disoccupazione è salito del 9.7%. Sono questi i dati forniti quest'oggi dall'Istat, l'istituto di statistica italiana, come si legge su diversi quotidiani online, a cominciare da IlSole24O ...