Grillo in “stile vaffa”, telefonata di fuoco a Conte: «Stai molto attento…». L’indiscrezione di Dagospia (Di martedì 1 settembre 2020) Da settimane” la voce del silenzio” del premier Conte sta innescando congetture e retroscena. Per uno che da avvocato (ex) del popolo aveva abituato gli italiani a una sovraesposizione mediatica, il silenzio che dura da tempo suona davvero insolito. Da Conte non arrivano notizie, dichiarazioni, conferenze stampa in cui tanto amava “gigioneggiare”. Il premier non è stato a lavoro a Palazzo Chigi perché si è concesso un periodo di relax, apprendiamo dal Giornale. Dietro al silenzio si nasconde un grande imbarazzo. Ora più che mai. Ai litigi della sua maggioranza, alla preoccupazione per l’esito delle Regionali, al “casino” sulla riapertura delle scuole si è aggiunta una telefonata di fuoco con Beppe Grillo. ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Grillo in “stile vaffa”, telefonata di fuoco a Conte: «Stai molto attento…». L’indiscrezione di Dagospia… - LaFATAa51 : RT @enzo958: @LaFATAa51 @DinoGiarrusso @MPenikas @beppe_grillo @luigidimaio @vitocrimi E poi qualcuno si sente 'minacciato in stile mafioso… - GiampieroPisano : RT @enzo958: @LaFATAa51 @DinoGiarrusso @MPenikas @beppe_grillo @luigidimaio @vitocrimi E poi qualcuno si sente 'minacciato in stile mafioso… - LukeYellow46 : RT @enzo958: @LaFATAa51 @DinoGiarrusso @MPenikas @beppe_grillo @luigidimaio @vitocrimi E poi qualcuno si sente 'minacciato in stile mafioso… - GeaPilato : RT @enzo958: @LaFATAa51 @DinoGiarrusso @MPenikas @beppe_grillo @luigidimaio @vitocrimi E poi qualcuno si sente 'minacciato in stile mafioso… -

Ultime Notizie dalla rete : Grillo in “stile Governo, la spallata della Lega è diventata un boomerang Corriere della Sera