Google Maps inizia a segnalare anche i semafori (Di martedì 1 settembre 2020) Sul percorso di Google Maps potranno comparire delle icone che indicano la posizione di un semaforo (foto: Google Maps)Google Maps ha iniziato a testare a inizio luglio la nuova funzionalità che segnalerà i semafori presenti su un percorso. E con l’ultimo aggiornamento dell’applicazione è iniziata la diffusione graduale di questa novità. La funzione verrà attivata automaticamente senza bisogno di andare a cercarla nelle impostazioni e mostrerà una icona raffigurante un semaforo sul proprio percorso esattamente come accade già nelle Mappe di Apple. Sebbene il test della funzionalità sia iniziato nelle prime settimane di luglio, sempre più utenti ... Leggi su wired

