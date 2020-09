Francesco Totti, Chanel in copertina su ‘Gente’: «Ha mandato fuori di testa me e Ilary» (Di martedì 1 settembre 2020) Sono passati alcuni giorni dalla copertina del settimanale ‘Gente’, che mostrava Chanel Totti, 13 anni, in costume intenta a giocare col padre in spiaggia, ma l’ex calciatore e la madre Ilary Blasi non hanno ancora smaltito la rabbia. In un’intervista a ‘Repubblica’ il campione è tornato a parlare della spiacevole vicenda. Già sui social Francesco Totti e consorte avevano commentato indispettiti: «Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti». leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

