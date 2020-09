Flash News del 1 Settembre 2020 (Di martedì 1 settembre 2020) Cari lettori, da oggi abbiamo deciso di creare questa nuova rubrica, intitolata “Flash News“, dove vi proporremo, in breve, le principali notizie del giorno. Riaprono oggi le scuole con i corsi di recupero, con il distanziamento e nessun obbligo per le mascherine in classe. Inizio ufficiale il 14 Settembre ma non in tutte le regioni;Tornano sotto quota mille i contagi, 996 i nuovi casi, 6 le vittime nelle ultime 24 ore, aumentano i ricoveri in terapia intensivaResta critica la situazione dei migranti a Lampedusa, hotspot al collasso, domani il Sindaco dell’Isola, Salvatore Martello e il Governatore della Sicilia, Nello Musumeci, saranno ricevuti dal Premier Conte.C’è l’accordo sulle regole sui trasporti pubblici locali: autobus, scuolabus e metro pieni fino all’80%, nel tragitto casa-scuola, ... Leggi su sbircialanotizia

informatori_it : Voicewise, spin-off dell’Università di Roma Tor Vergata, ha avviato con Huawei il progetto pilota di ricerca dei bi… - informatori_it : Lo smartwatch può essere un salvacuore, non permette solo di scoprire le aritmie cardiache ma può diventare per il… - EcomobileNews : #Ecobonus: nuovi contributi per veicoli di categoria #L, con la conversione in legge del #DecretoRilancio sono stat… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Venezuela, Maduro: indulto a 110 prigionieri politici Venezuela, Maduro: ind… - giuseppe_galise : RT @aiiaco: #Jacofollowers se vi piace il #Jazz vi segnalo Jac in Jazz – Omaggio a #Jacovitti Francesca Tandoi @FranTandoi Quartet feat.… -

Ultime Notizie dalla rete : Flash News Meteo FLASH NEWS: PIOGGE e TEMPORALI in atto. Ecco cosa accadrà nelle PROSSIME ORE fino a NOTTE EmiliaMeteo.tv Occupazione, Istat: torna a crescere dopo 4 mesi, soprattutto tra donne over 35

«Da febbraio 2020 il livello dell'occupazione è sceso di quasi 500 mila unità e le persone in cerca di lavoro sono cresciute di circa 50 mila, a fronte di un aumento degli inattivi di quasi 400 mila».

Ztl, pure il Municipio del Pd si ribella alla Raggi

È tutto pronto, sarà un flash mob pacifico quello di stamattina, con tanti commercianti e romani arrabbiati, fanno sapere le associazioni di categoria che tutte insieme - questa volta - hanno detto «n ...

«Da febbraio 2020 il livello dell'occupazione è sceso di quasi 500 mila unità e le persone in cerca di lavoro sono cresciute di circa 50 mila, a fronte di un aumento degli inattivi di quasi 400 mila».È tutto pronto, sarà un flash mob pacifico quello di stamattina, con tanti commercianti e romani arrabbiati, fanno sapere le associazioni di categoria che tutte insieme - questa volta - hanno detto «n ...