Eurozona, inflazione frena bruscamente ad agosto (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – L’inflazione dell’Eurozona dovrebbe aver rallentato ad agosto. E’ quanto emerge dai dati preliminari dell’Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), che ha pubblicato la stima flash. Il dato tendenziale indica una decelerazione a -0,2%, rispetto al +0,4% del mese precedente ed al +0,2% del consensus. Su mese invece i prezzi al consumo dovrebbero aver registrato un calo dello 0,4% come il prese precedente. L’inflazione core – che esclude energia, cibo e tabacchi – frena allo 0,4% dall’1,2% del mese precedente e rispetto allo 0,8% del consensus. L’inflazione armonizzata, escluse le componenti cibo ed energia, si attesta allo 0,6% dall’1,3% del mese precedente e contro l’1,1% del consensus. Leggi su quifinanza

Borse europee caute con l'euro verso 1,20 dollari. A Milano focus su Tim

Dopo la carralleta dai dati macro pubblicati nell'Eurozona e mentre l'euro si rafforza, marciando verso quota 1,12 dollari, le Borse europee perdono slancio, dopo avere iniziato la seduta e il mese in ...

