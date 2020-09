Cuphead trasformato in un Game & Watch gratuito da un gruppo di fan (Di martedì 1 settembre 2020) Cuphead, il famoso e spietato run and gun caratterizzato da una affascinante grafica cartoon anni '30, è diventato un Game & Watch gratuito grazie al lavoro svolto da alcuni fan conosciuti come Dedjo0.Il gruppo di appassionati, partendo dal titolo di Studio MDHR, ha realizzato un progetto con Unity molto semplificato che mette in scena uno scontro contro uno dei boss in pieno stile Game & Watch.L'interessante Game & Watch di Cuphead lo potete trovare sulla pagina Dedjo0.itch.io. Per giocare, vi basterà "aprire" il sipario e seguire i semplici controlli sullo schermo.Leggi altro... Leggi su eurogamer

