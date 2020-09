Covid in Campania, 184 contagiati in 24 ore: 86 sono di rientro dalle vacanze (Di martedì 1 settembre 2020) Altri 184 contagiati in Campania, 86 in meno di ieri con 946 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino delle ultime 24 ore diramato dall'unità di crisi... Leggi su ilmattino

ObiettivoN : Bilancio covid ultime 24ore in Campania: 184 nuovi positivi - - ObiettivoN : Covid in Campania: prorogate fino al 10 settembre le norme sul rientro dall’estero - - bizcommunityit : Covid Italia, bollettino oggi 31 agosto: 996 nuovi casi, 6 morti. Campania ancora in testa per contagi - infoitinterno : Covid: Campania proroga norme su controllo rientri da estero - salernonotizie : Covid: Campania proroga norme su controllo rientri da estero -