Covid, De Luca: In Campania abbiamo limitato i danni, tra una settimana problema risolto (Di martedì 1 settembre 2020) “Sono 2000 le persone positive fermate a Capodichino, al porto e nelle stazioni ferroviarie. La maggior parte asintomatici. Più un altro migliaio che avevano avuto contatti con quelli provenienti dall’estero. Se non avevamo fatto l’ordinanza il 12 agosto oggi ci sarebbero 3 mila persone contagiate in giro per la Campania. Oggi è necessario filtrare il più possibile, anche se aumentano i contatti, non fa niente, l’importante è individuare tutti quelli positivi. Chi non fa oggi questo lavoro, fra un mese dovrà chiudere le Regioni. E in quel caso noi chiuderemo le frontiere della Campania”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca oggi in visita alla Treofan di Battipaglia. “Dal 12 agosto ad oggi – ha spiegato De ... Leggi su ildenaro

matteosalvinimi : Salerno, milioni di euro di soldi pubblici buttati dal signor De Luca in un ospedale Covid mai inaugurato, una verg… - AMorelliMilano : Luca si è tolto la vita nel suo ristorante. Temeva di essere travolto dai debiti nel caso di un nuovo #lockdown. Un… - luca_lammerding : RT @luigivanti: Nella notte,la “Sea Watch4” arriverà a Palermo con altri 353 immigrati. Alcuni provengono dalla “Louis Michel” di Bansky e… - Luca_Gualtieri1 : Il termometro dell'estate #covid in #Italia - luca_collodi : Al via la campagna social delle Misericordie su giovani e salute -