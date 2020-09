Covid-19, sale il numero di contagi in Irpinia: la nota dell’Asl (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al Covid 19 i tamponi effettuati su 8 persone: 5 residenti nel comune di Avellino, contatti di un positivo; 1 residente nel comune di Baiano, contatto di un positivo; 1 residente nel comune di Montoro, rientro dall’estero; 1 residente nel comune di Ariano Irpino. L'articolo Covid-19, sale il numero di contagi in Irpinia: la nota dell’Asl proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

