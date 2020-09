Concorso per diplomati: 13 posti di istruttori amministrativi in vari Comuni (Di martedì 1 settembre 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 21 agosto 2020 è pubblicato, per estratto, un bando di Concorso, per esami, per la copertura di 13 posti di Istruttore amministrativo. Il Concorso in forma associata è aperto a candidati da assumere a tempo indeterminato. Ecco cosa sapere su questa selezione. Concorso istruttori amministrativi: posti disponibili e requisiti Il Concorso per 13 istruttori amministrativi è aperto a candidati da assumere a tempo pieno o parziale da assegnare nelle sedi seguenti: √1 posto per il Comune di Argentera; √1 posto per il Comune di Bellino; √5 posti per il Comune di Cuneo; √2 posti per il Comune di ... Leggi su notizieora

