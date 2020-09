Calcio:Brozovic,messaggio all'Inter "amo questa maglia" ++ (Di martedì 1 settembre 2020) ANSA, - MILANO, 01 SET - "Posso solo dire che ho sempre dato tutto me stesso per questa maglia e per questa città dove mi sento veramente a casa. Credo di aver regalato anche alcune emozioni, come ... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : #Brozovic vuole ancora l'Inter: 'Amo questa maglia, voglio restare a lungo' - Gazzetta_it : #inter “Se matura, un top mondiale”. Un anno dopo, non è maturato: #Brozovic sul mercato - sportli26181512 : Brozovic: 'Amo la maglia dell'#Inter. Qui mi sento a casa': Messaggio inequivocabile del centrocampista croato, che… - flamminiog : RT @Gazzetta_it: #Brozovic vuole ancora l'Inter: 'Amo questa maglia, voglio restare a lungo' - hannahscic : RT @Gazzetta_it: #Brozovic vuole ancora l'Inter: 'Amo questa maglia, voglio restare a lungo' -