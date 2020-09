Barcellona, “meeting” a casa di Suarez: presenti anche Jordi Alba, Busquets e Messi (Di martedì 1 settembre 2020) Giornata chiave quella appena trascorsa in casa Barcellona. Al via la stagione con visite mediche e primo allenamento dell'era Ronald Koeman. Grande assente: Lionel Messi. Eppure, solamente poche ore prima dell'avvio ufficiale della stagione, La Pulce era molto vicina all'ambiente blaugrana.Barcellona: incontro a casa di SuarezCome riporta Olé, infatti, l'attaccante del Barcellona Luis Suarez avrebbe incontrato a casa sua il difensore Jordi Alba, il centrocampista Sergio Busquets e appunto anche Lionel Messi. Il "meeting" sarebbe andato in scena poche ore prima della prima sessione di allenamento dei catalani agli ordini di Koeman. Non è ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Barcellona, 'meeting' a casa di Suarez: presenti anche Jordi Alba, Busquets e Messi - - stebillo : RT @LucaBen80: ??+++Zanetti avvistato a Barcellona probabilmente per incontrare Messi, ecco spiegato il motivo della sua assenza al meeting… - LucaBen80 : ??+++Zanetti avvistato a Barcellona probabilmente per incontrare Messi, ecco spiegato il motivo della sua assenza al meeting con Conte. +++ ?? -

